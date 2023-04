Acqua, Rossi Albertini: "A 'Quasar' le tecnologie per la dissalazione"

"In regime di siccità prolungata, dissalare l'acqua del mare è una soluzione molto vantaggiosa. Andremo su una nave da crociera dove tutta l'acqua utilizzata da oltre 6000 persone si ricava per dissalazione usando una nuova tecnologia, che sarà spiegata con una semplice dimostrazione". Ad sottolinearlo è il fisico del Cnr Valerio Rossi Albertini che torna questo sabato, alle 10,15 su Rai 2, con un altro round della trasmissione 'Quasar', il nuovo programma condotto dal fisico nucleare e noto divulgatore scientifico.

"Conosciamo i laser, fasci di luce sottili e intensissimi, in grado di tagliare lastre di acciaio e di sostituire il bisturi in chirurgia e un domani di spingere le navi spaziali su Marte. Mostreremo in modo semplice come funzionano e perché' sono cosi' diversi dalla luce del sole" aggiunge Rossi Albertini anticipando un altro tema della sua trasmissione. Poi, aggiunge, "parleremo di sicurezza alimentare, di imballaggi ecologici in legno e dell'uso degli scarti organici. Il tutto corredato come sempre da esperimenti e dimostrazioni".

Infine, nello spazio con Anronio Giuliani dedicato ai superpoteri di alcuni animali, "scopriremo le doti incredibili della zanzara. Ci morde o ci punge? Nessuno dei due: ci fa una vera e propria operazione chirurgica", anticipa ancora lo scienziato.