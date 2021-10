Addetti panificazione, contratto scaduto da 3 anni: presidi a Roma

I sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil parlano di "una grave ingiustizia per i lavoratori"

A fronte di un contratto nazionale per gli addetti della panificazione che è scaduto da 3 anni i sindacati di categoria Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil parlano di "una grave ingiustizia per i lavoratori che hanno garantito, anche nel periodo più duro della pandemia, il pane sulle tavole degli italiani”. Il settore occupa 80.000 addetti in 20.000 imprese, sia a carattere artigianale che industriale.