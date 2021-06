Addio a Salvatore Daniele, fratello minore di Pino e volto di 'Terra mia'

Addio a Salvatore Daniele, fratello minore di Pino scomparso nel 2015. Daniele, che aveva 56 anni, è stato trovato privo di vita nella sua casa nel centro storico di Napoli, zona nella quale era cresciuto anche Pino. Era diventato famoso per aver prestato il suo volto per la copertina di ‘Terra mia’, primo album in studio del cantautore realizzato nel 1977 che contiene anche la celebre 'Napule è'. Secondo le prime ipotesi la morte dovrebbe essere stata determinata da un arresto cardiaco.