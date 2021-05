Addio alla vecchia cassetta postale, arriva quella smart

Si parte da Milano: installate in via Cordusio, Piazza Duomo e Via Orefici le prime in Italia

Vecchie cassette postali addio, arrivano quelle smart. Le prime sono state installate a Milano, in Via Cordusio, Piazza Duomo e Via Orefici. Le nuove cassette postali digitali sostituiscono quelle tradizionali che dal 1961 arredano e caratterizzano le nostre città, mantenendone però inalterato il tipico colore rosso fuoco e riuscendo pertanto a coniugare l’innovazione digitale e tecnologica con la tradizione.

Dotate di uno schermo ad e-ink, le nuove cassette smart sono in grado di fornire informazioni utili, come i principali dati ambientali, quali temperatura, umidità polveri sottili e consentono a Poste Italiane di veicolare informazioni ai cittadini sul Comune di riferimento. Le nuove cassette digitali, inoltre, sono dotate di sensori che rilevano la presenza della corrispondenza all’interno e consentono a Poste di ottimizzare la fase di ritiro, riducendo l’impatto ambientale.

Nelle prossime settimane saranno installate nuove cassette digitali anche in Piazza Duca D’Aosta, 1, Via Alberico Albricci, 8, Via Alfredo Cappellini, 19, Via dell’Orso 9, Foro Bonaparte, 71, Via Tonale, 10, Piazza Argentina, 4 per arrivare in questa prima fase ad un totale di 46 cassette totali nella città di Milano. Nuove installazioni interesseranno anche i Comuni di Torino, Roma, Napoli per un totale, in questa prima fase sperimentale, di 100 nuove cassette.

In linea con la sua missione sociale, Poste Italiane prosegue parallelamente con l’attività di sostituzione e manutenzione delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano e l’installazione di cassette di ultima generazione anche nei Piccoli Comuni. Senza schermo, le cassette nei Comuni sotto i 5.000 abitanti hanno le medesime funzionalità delle cassette 'smart'. I dati rilevati sono consultabili all’indirizzo https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni inserendo il nome del comune.

In Italia le cassette postali sono circa 40.000 di cui circa 800 presenti nella città di Milano. L'iniziativa è coerente con i principi Esg sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.