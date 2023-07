Addio alopecia, dagli Usa arriva una terapia rivoluzionaria

Dagli Stati Uniti arriva una nuova terapia per combattere l’alopecia, una malattia che causa la perdita parziale o totale di capelli e peli. L’ha approvata per i pazienti di età pari o superiore ai 12 anni la Food and Drug Administration, l’ente regolatore del settore farmaceutico. Litfulo, prodotto da Pfizer, multinazionale famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti, ha ottenuto risultati che lasciano ben sperare la comunità accademica. Il preparato ha infatti invertito fino all’80% la caduta dei capelli negli studi di fase 2 e 3.