Adesione dell’Italia all’iniziativa dei tre mari, la risposta del ministro

Il forum dei “tre mari” di cui fanno attualmente parte 12 Stati membri dell’Ue è stato avviato nel 2015 per favorire lo sviluppo di una strategia di coesione e collaborazione infrastrutturale tra i Paesi aderenti. Ad oggi l’Italia non ne fa parte a dispetto dell’importanza strategica per ampliare le connessioni con l’Europa Orientale e con l’IMEC, India Middle East Europe economic corridor, oltre all’INCE, iniziativa centro europea. Per tale motivo l’On. Formentini (Lega) ha chiesto al Ministro per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale se il Governo intende promuovere l’Italia all’iniziativa dei “tre mari” e al suo collegamento all’IMEC. In risposta, il Sottosegretario agli Esteri, Maria Tripodi, ha dichiarato il forte impegno politico ed economico dell’Italia nell’area che unisce idealmente l’Adriatico con il Mar Baltico e il Mar Nero, una posizione che il Governo intende rafforzare alla luce del tema della sicurezza e delle opportunità economico-commerciali, anche in ottica di Piano d’azione per l’Export voluto dal Ministro Tajani e rivolto specie ai mercati extra Ue. In questo senso, il Governo intende promuovere nuove opportunità per il tessuto produttivo, anche grazie all’azione di coordinamento dell’inviato speciale per l’IMEC, Ambasciatore Talò, valorizzando le strutture portuali nazionali, Trieste in primis. Il forum “tre mari” rappresenta un’iniziativa di cooperazione politica ed economica di crescente interesse e per questo la Farnesina sta valutando in maniera approfondita i diversi aspetti per un’eventuale adesione. L’On. interrogante si è dichiarato soddisfatto della risposta, ribadendo che l’adesione al forum e all’IMEC contribuirà a rafforzare la competitività dell’Italia ai nuovi assetti geopolitici.

Interrogazione n. 5/04744 On. Formentini

La risposta del Ministro