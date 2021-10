AdnKronos: esce 'Il Libro dei Fatti 2021', edizione italiana 'World Almanac'

Sono passati 31 anni dalla prima uscita in Italia del 'Libro dei Fatti', edizione italiana del celebre 'World Almanac', pubblicato dal Gruppo Adnkronos: una storia editoriale che testimonia la validità e l’autorevolezza dell’iniziativa nonché il successo riscontrato presso il pubblico nel corso del tempo e che vedrà ora in libreria dal 7 ottobre - e in promozione sulla rete Autogrill autostradale - 'Il Libro dei Fatti 2021'. Un anno tutto da leggere, per ricordare e riflettere sui fatti che hanno segnato il 2020: dalla politica alle relazioni internazionali, dall'economia alla cronaca, dallo sport allo spettacolo, dalla cultura all'arte, dalla scienza alla tecnologia, con inserti speciali sulla sostenibilità e sulla medicina legati alla pandemia del Covid.

Ad aprire il 'Libro dei Fatti 2021' è l'intervento istituzionale del presidente del Consiglio, Mario Draghi, cui seguono nelle pagine interne quelli firmati dai ministri Roberto Cingolani, Vittorio Colao, Mara Carfagna e da Marco Minniti. E si potrà rileggere integralmente l'intervista che Papa Francesco ha rilasciato a Gian Marco Chiocci direttore dell'agenzia di stampa AdnKronos. La cronologia di tutti i fatti accaduti durante l'anno, giorno per giorno, si accompagna agli inserti fotogiornalistici con gli approfondimenti delle notizie principali.

Sotto i riflettori, l’attività del Governo e del Parlamento e gli interventi del Quirinale; la vita politica e le vicende interne dei partiti; le elezioni regionali; il voto negli Usa con il passaggio alla Casa Bianca dal repubblicano Trump al democratico Biden; l’attività dell’Unione Europea e la Brexit; le guerre in Libia e in Siria. E ancora: gli attentati del terrorismo internazionale; gli sbarchi dei migranti sulle coste del Mediterraneo; la rivolta nelle carceri; i grandi processi e i casi di cronaca nera; le notizie sul Vaticano e la vita della Chiesa; le vicende dello sport e le performance nel mondo della tv, del cinema, del teatro, della musica, della letteratura; l'addio ai grandi personaggi italiani e internazionali.

(di Enzo Bonaiuto)