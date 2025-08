Adsp, tra riforma del sistema e nuovi vertici

È ripresa in questi giorni, dopo una fase di stallo, la vicenda relativa alle nomine per i nuovi Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP). Dopo una sospensione delle votazioni da parte delle Commissioni Trasporto di Camera e Senato, in attesa che il Governo trasmettesse l’elenco completo dei candidati, l’iter appare quindi di nuovo avviato e lo scacchiere per le nomine sta per completarsi.

Al momento, tra i nomi indicati a ricoprire il prestigioso e fondamentale (per l’attività portuale) incarico, il solo Matteo Paroli è stato ufficialmente nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova e Savona). Per quanto riguarda invece le altre sedi in cui i vecchi presidenti avevano terminato il loro mandato, in attesa del completamento dell’iter di nomina che prevede l’intesa con le Regioni e il parere delle Commissioni parlamentari, i “futuri Presidenti”, già individuati, hanno ricevuto l’incarico di Commissario straordinario al fine di garantire la continuità gestionale e operativa. Tra questi: Davide Gariglio, Commissario per l’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno); Bruno Pisano, Commissario per l’AdSP del Mar Ligure Orientale (La Spezia, Marina di Carrara); Raffaele Latrofa, Commissario per l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale (Civitavecchia); Francesco Benevolo, Commissario per l’AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale (Ravenna); Matteo Gasparato, Commissario per l’AdSP del Mar Adriatico Settentrionale (Venezia); Eliseo Cuccaro, Commissario per l’AdSP del Mar Tirreno Centrale (Napoli); Giovanni Gugliotti, Commissario per l’AdSP del Mar Ionio (Taranto); Francesco Mastro, Commissario per l’AdSP del Mar Adriatico Meridionale (Bari): Paolo Piacenza, Commissario per l’AdSP di Gioia Tauro e della Calabria; Francesco Rizzo, Commissario per l’AdSP dello Stretto (Messina). Tutti i Commissari rientrano nelle proposte di nomina avanzate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e, come detto, sono in attesa del via libera definitivo da parte delle Commissioni parlamentari, sul quale, non paiono esserci motivi ostativi. Nello scenario complessivo in fase di definizione vanno citate alcune eccezioni come quello dell’ADSP del Mar Adriatico Orientale (Trieste), dove dopo le dimissioni del Commissario Straordinario Antonio Gurrieri — indagato dalla Procura di Trieste per riciclaggio — il Ministro Salvini ha provveduto alla sua sostituzione, indicando come successore Donato Liguori, attuale Direttore Generale per i Porti del MIT e quelle dei porti di Palermo e della Sardegna che sono attualmente in stand-by e in cui, in attesa di un accordo futuro, i Presidenti uscenti, Pasqualino Monti e Massimo Deiana, sono in regime di prorogatio. La complessa vicenda delle nomine è collegata anche, e non potrebbe essere altrimenti, al dibattito in corso sulla riforma del sistema portuale italiano, su cui il Governo Meloni sta lavorando con l’obiettivo di rendere più competitive, trasparenti ed efficienti queste fondamentali infrastrutture, al fine di posizionare l’Italia ancora di più come un hub portuale strategico nel Mediterraneo. Tra punti chiave che questa riforma si prefigura ci sono la semplificazione, con una sostanziale riduzione della burocrazia e l’introduzione di sportelli unici per velocizzare le pratiche, una nuova governance con una gestione più snella delle AdSP attraverso il ruolo centrale dei Presidenti e un controllo pubblico rafforzato, maggiori investimenti con il potenziamento delle infrastrutture portuali e dei collegamenti stradali/ferroviari con l’entroterra e infine regole più chiare e standardizzate per le concessioni ai privati, con penali per chi non rispetta gli impegni. Una riforma complessa, quindi, sulla quale è ancora aperto il dibattito che coinvolge animatamente tutte le parti in causa, dal Governo nazionale alle varie figure presenti sui territori.