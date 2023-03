Aeronautica, in piazza del Popolo l’air force experience per il centenario

Prende il via oggi in piazza del Popolo l’“Air Force Experience”, lo spazio espositivo che l’Aeronautica Militare ha allestito in occasione del Centenario della costituzione dell’Aeronautica Militare, il prossimo 28 marzo. Un villaggio aeronautico dove tutti potranno passeggiare tra i velivoli in mostra statica, con incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive che consentiranno a tutti di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e vivere insieme il 100° compleanno dell’Arma Azzurra. L’esposizione rimarrà aperta fino al 29 marzo, tutti i giorni dalle 10 alle 20. (VIDEO)

“Un modo per ringraziare Roma per quello che ci offre, il miglior biglietto da visita che possiamo offrire ai curiosi e ai giovani che vorranno unirsi all’Aeronautica Militare” ha detto il Capo di Stato Maggiore, il generale Luca Goretti. I cittadini potranno accedere liberamente e vedere da vicino i velivoli su cui si fonda l’attività operativa della Forza Armata, come l’avanzatissimo caccia di quinta generazione F-35, l’Eurofighter che sorveglia i cieli italiani e dei Paesi alleati, l’MB-339A con la prestigiosa livrea delle Frecce Tricolori, il caccia Tornado e l’HH-139, elicottero versatile impiegato per la ricerca e soccorso.