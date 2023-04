Segnalate dalla Gdf di Roma all'Agenzia delle Entrate 161 società che non hanno versato l'imposta sui trasporti aerei non di linea per il periodo 2018-2022. Si tratta di compagnie operanti nel settore di aerotaxi ed elitaxi personalizzati che devono al fisco oltre 2,7 milioni di euro. Diversi gli escamotage adottati per sottrarsi agli obblighi verso l'erario, tra questi il pagamento per tratte inferiori a quelle realmente percorse.