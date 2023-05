La protesta della studentessa universitaria che dorme in tenda ha messo sotto i riflettori la questione del caro affitti in Italia. Milano è la città nettamente più cara per gli universitari: 628 euro in media al mese per una stanza singola, +160 euro rispetto a Roma e Bologna. A livello nazionale, si attestano intorno ai sopra i 400 euro mensili gli affitti per una stanza.