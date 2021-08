Afghanistan, "10 civili di una stessa famiglia vittime del raid Usa"

Stavano uscendo in auto dal vialetto della loro casa quando sono stati colpiti dal drone, scrive il Washington Post. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta

Dieci civili, tutti della stessa famiglia, sono le vittime in Afghanistan del drone lanciato ieri dagli Stati Uniti contro kamikaze dello Stato Islamico (Isis) diretti in auto verso l'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul per condurre un attentato. Lo scrive il Washington Post citando familiari delle vittime, tra cui ci sarebbero anche dei bambini.

Le fonti citate dal Washington Post spiegano che le vittime stavano uscendo in auto dal vialetto della loro casa quando sono state colpite dal drone. Gli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta.