Afghanistan, Biden-Johnson: G7 virtuale prossima settimana

La riunione dei leader per discutere una strategia e un approccio comune

Riunione virtuale dei leader del G7 la prossima settimana per discutere una strategia e un approccio comune sull'Afghanistan. E' quanto hanno deciso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson che hanno parlato oggi degli sviluppi nel Paese.

Lo riferisce in una nota la Casa Bianca. Biden e Johnson oggi, si legge, "hanno elogiato il coraggio e la professionalità del loro personale militare e civile, che sta lavorando fianco a fianco a Kabul per l'evacuazione dei propri cittadini e cittadini afgani che hanno contribuito allo sforzo bellico".

Biden e Johnson hanno anche discusso della necessità di uno stretto coordinamento continuo tra alleati e partner democratici sulla politica in Afghanistan in futuro, compresi i modi in cui la comunità globale può fornire ulteriore assistenza umanitaria e sostegno ai rifugiati e ad altri afghani vulnerabili.