"Non rispondo sull'Afghanistan". Joe Biden respinge al mittente la domanda della giornalista e sottolinea il no con un colpo al leggio. Il presidente degli Stati Uniti, nel quartier generale della Fema, interviene sull'emergenza legata all'uragano Ida. Prima di allontanarsi, Biden concede una domanda non prevista. Ma la giornalista tocca l'argomento Afghanistan e il presidente fa muro.