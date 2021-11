Afghanistan, Conte: "Talebani hanno deluso, dialogo con loro è complicato"

"I talebani hanno deluso". Lo ha detto a 'Porta a Porta' il leader M5S Giuseppe Conte, parlando del dossier afghano. "Non che avessero in me creato delle aspettative, però, obiettivamente, si conferma quello che era già negli annunci e cioè che un canale di dialogo con loro è molto complicato. Ma se l'obiettivo è salvaguardare le donne, i bambini, cerchiamo di mantenere questo canale di confronto, che non significa riconoscimento o legittimazione internazionale: non c'entra nulla".