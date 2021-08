Afghanistan, deadline per ritiro Usa resta 31 agosto

Resta il 31 agosto la deadline per il ritiro Usa dall'Afghanistan. "Dobbiamo rimanere uniti" l'appello del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ai leader del G7 come ha spiegato nel corso della conferenza stampa. "Siamo sulla strada per terminare entro il 31 agosto. Prima si finisce meglio è", ha detto il presidente americano.

Nella dichiarazione finale diffusa al termine del vertice sull'Afghanistan i leader esprimono "grave preoccupazione per la situazione in Afghanistan" e fanno "appello alla calma ed alla moderazione per garantire la sicurezza degli afghani vulnerabili e dei cittadini stranieri e per prevenire una crisi umanitaria".