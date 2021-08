Afghanistan, donna partorisce su aereo militare Usa

La donna afghana è entrata in travaglio durante il volo verso la base aerea di Ramstein in Germania

Una donna afghana ha partorito a bordo di un C-17 Globemaster dell'Us Air Force impegnato nelle operazioni di evacuazione dall'Afghanistan. La donna, si legge in una nota dell'Us Air Mobility Command, è entrata in travaglio durante il volo verso la base aerea di Ramstein in Germania da una base di sosta in Medio Oriente non meglio precisata.

L'afghana ha iniziato ad avere complicazioni e il pilota è sceso di quota per aumentare la pressione dell'aria nell'aereo. Una manovra che, secondo il Mobility Command, le avrebbe salvato la vita. "Subito dopo l'atterraggio, gli aviatori dell'86esimo Mdg sono saliti a bordo" si legge nella nota secondo cui il bambino è nato nella stiva dell'aereo.