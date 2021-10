Afghanistan, ex militare Usa torna e salva la famiglia dai talebani

Un ex militare Usa, veterano della guerra in Afghanistan, è tornato nel Paese per salvare una trentina di persone a rischio, compresi dei cristiani e membri della sua famiglia. Lo ha raccontato lui stesso a Fox News, riferendo di essere entrato in Afghanistan attraverso il Pakistan e di essere stato fermato e frustato dai talebani durante una delle operazioni di salvataggio.

I parenti dell'ex militare, che è di origini afghane, si erano nascosti nei pressi di Kabul temendo di venire uccisi per i loro legami familiari. Queste persone si troverebbero ora in un Paese confinante, dal quale però dovranno trovare un'altra via di fuga, per non rischiare di essere rimpatriati in Afghanistan.

"Al telegiornale dicono che non ci sono militari Usa in Afghanistan, ma eccomi qui, darò il mio aiuto fino a quando servirà", ha detto l'ex sergente a Fox News, che ne ha protetto l'identità celandone il volto. "Sono fiero di essere un soldato americano. Ho fatto un giuramento e non lo dimenticherò mai", ha aggiunto l'ex militare, che dopo avere prestato servizio nella guerra in Afghanistan venne congedato a causa delle ferite riportate.

L'ex militare sostiene di avere tra l'altro tratto in salvo una famiglia di 10 persone, tutti di fede cattolica, oltre ad altri afghani appartenenti alla minoranza Hazara, tutti a rischio di essere catturati dai talebani. Tra le persone tratte in salvo, anche una coppia che si era recentemente convertita al cattolicesimo e che "era in pericolo a causa della propria religione".

La coppia, in particolare, è stata fatta uscire dall'Afghanistan attraverso il confine col Pakistan. E' stato allora che l'ex militare è stato intercettato e frustato da una pattuglia di talebani. "Ma sarebbe stato molto peggio se avessero saputo che avevo appena aiutato dei cattolici a fuggire", ha raccontato.