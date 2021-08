Afghanistan, Gb: "Dialogo con Talebani per ponte aereo"

Londra sta dialogando con i Talebani sulla possibile estensione del ponte aereo da Kabul oltre il 31 agosto. Lo ha detto un portavoce del governo britannico, parlando di "discussioni" in merito. Le sue parole sono state citate da Sky, dopo che i Talebani hanno minacciato "conseguenze" se l'operazione militare di evacuazione non dovesse cessare alla fine del mese. In merito il portavoce ha detto di "aver visto" le notizie, ma ha aggiunto di ritenere che tali minacce non siano state menzionate alcun contatto diretto con i talebani. Ha comunque ribadito che i britannici si ritireranno allo stesso momento degli americani. "Continueremo l'evacuazione fino a quando la situazione della sicurezza lo permetterà" spiega.