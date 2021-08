"In soli 14 giorni e in condizioni difficili abbiamo evacuato e portato in salvo 4.890 cittadini afghani tra cui molte donne e bambini. Abbiamo fatto il massimo". Così il generale di Corpo d'Armata Luciano Portolano, comandante del comando operativo di vertice interforze aggiungendo che è terminato "l'impegno ventennale delle forze armate italiane in Afghanistan".