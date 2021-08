Afghanistan, i talebani sull'autoscontro e in palestra - video

I talebani sull'autoscontro a Kabul o alle prese con gli attrezzi in palestra. Mentre l'Afghanistan vive ore drammatiche, sui social rimbalzano video che documentano momenti 'particolari'. Una clip, registrata in un parco della capitale, immortala alcuni miliziani alle prese con gli autoscontri, tra manovre azzardate e tamponamenti. In un altro video, realizzato nella palestra del palazzo presidenziale, un gruppo di talebani è alle prese con gli attrezzi e i macchinari, alla scoperta della lat-machine per i dorsali e dell'ellittica.













#Taliban playing bumper cars, I think it is the most surreal image we can see of the conflict in #Afghanistan and the fall of #Kabul pic.twitter.com/eNcK76BIi4