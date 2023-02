Proibita la vendita e la prescrizione di contraccettivi in Afghanistan, Paese in cui una donna su 14 muore per conseguenze legate alla gravidanza. Il divieto arriva dai Talebani. Emissari del governo, armi alla mano, a Kabul minacciano le ostetriche, e ordinando alle farmacie di sbarazzarsi delle loro scorte di contraccettivi.