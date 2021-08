Afghanistan, in fuga aggrappati agli aerei - Video

Ragazzi aggrappati ai motori dell'aereo che decolla da Kabul. La tragedia dell'Afghanistan, controllato dai talebani, è condensato nei video pubblicati su Twitter. In particolare, spiccano le immagini pubblicate da Muslim Shirzad, analista politico e anchorman. In uno dei video, si vedono giovani seduti sul motore di un C17 americano, mentre l'enorme aereo si appresta a decollare dalla pista. In un'altra clip, una persona viene issata all'interno di un aereo da passeggeri che si trovano all'interno. Infine, le immagini più agghiaccianti: da un aereo già ad alta quota, si vedono precipitare due corpi.















Afghanistan’s tragedy right now in Kabul international airport: Afghan youth on the engine of American plane to leave the country. pic.twitter.com/CoTS8sq9c3