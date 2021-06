Afghanistan, interprete in Italia: "Arrivati a Fiumicino, in volo 5 famiglie con positivi a Covid"

E' atterrato all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino il terzo volo con a bordo gli interpreti afghani. Fanno parte dei 270 il cui riparo in Italia era stato annunciato dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini nel corso della cerimonia di ammaina bandiera a Herat, la settimana scorsa. Quattordici i nuclei familiari a bordo dell’aereo, sottoposti a tampone appena atterrati.

All’interno di cinque di questi sono stati registrati alcuni positivi al Coronavirus, come spiega all’Adnkronos Reza: "Finalmente siamo qui - dice - siamo in Italia, al sicuro. Ci hanno fatto il tampone e in cinque nuclei familiari hanno riscontrato la presenza di positivi al Covid per cui verranno messi in isolamento. Qui aspettiamo ci facciano sapere il nostro destino, intanto possiamo riprendere a vivere senza paura".

(di Silvia Mancinelli)