Afghanistan, inviata Cnn ha lasciato il Paese

Ha lasciato Kabul l'inviata della Cnn Clarissa Ward, giornalista inglese che ha raccontato la caduta della capitale nelle mani dei Talebani e autrice in questi giorni di reportage drammatici dalla zona dell'aeroporto, ancora 'assediato' da migliaia di afghani. E' stata la stessa giornalista a confermare su Twitter il suo arrivo in Qatar. "Appena atterrata a Doha con il team e quasi 300 afghani evacuati. Grazie infinite a tutti voi per il vostro sostegno e preoccupazione, all'Us Air Force per averci fatto volare e al Qatar per averci accolto. Noi siamo fortunati", ha dichiarato.

Due giorni fa Clarissa Ward aveva documentato l'aggressione da parte di alcuni talebani nelle strade di Kabul e la Cnn aveva diffuso su Twitter un breve video con i momenti concitati vissuti dall'inviata.