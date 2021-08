Afghanistan, leader dei Talebani Baradar è a Kabul

Il capo dell'ufficio politico del movimento ha in agenda colloqui per formare un nuovo governo a Kabul. L'inviata della Cnn Clarissa Ward ha lasciato il Paese

Il mullah Abdul Ghani Baradar, cofondatore dei Talebani e capo dell'ufficio politico del movimento, è arrivato a Kabul. Lo riferiscono i media locali sottolineando che Baradar è arrivato ieri sera nella capitale dell'Afghanistan da Kandahar insieme ad una delegazione di alto livello. Il capo dell'ufficio politico del movimento ha in agenda colloqui per formare un nuovo governo a Kabul.

INVIATA CNN HA LASCIATO IL PAESE - Ha lasciato Kabul l'inviata della Cnn Clarissa Ward, giornalista inglese che ha raccontato la caduta della capitale nelle mani dei Talebani e autrice in questi giorni di reportage drammatici dalla zona dell'aeroporto. E' stata la stessa giornalista a confermare su Twitter il suo arrivo in Qatar. "Appena atterrata a Doha con il team e quasi 300 afghani evacuati. Grazie infinite a tutti voi per il vostro sostegno e preoccupazione, all'Us Air Force per averci fatto volare e al Qatar per averci accolto. Noi siamo fortunati", ha dichiarato.