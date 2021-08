Afghanistan, Londra: "Accoglieremo 20mila profughi"

E' quanto prevede il piano del governo di Boris Johnson. In Germania due terzi dei tedeschi temono ondata come in 2015

La Gran Bretagna accoglierà a lungo termine 20mila profughi dall'Afghanistan, 5mila nell'anno in corso. E' quanto prevede il piano del governo di Boris Johnson che oggi interverrà in Parlamento sulla crisi in Afghanistan. "Abbiamo un debito di gratitudine con quelli che hanno lavorato con noi per rendere l'Afghanistan un posto migliore negli ultimi 20 anni ", ha detto il premier spiegando che si intende dare rifugio a chi ora rischia per questo la persecuzione da parte dei Talebani.

"Molti di loro, in particolare le donne, ora hanno urgente bisogno del nostro aiuto - ha aggiunto - sono orgoglioso che siamo iin grado di avviare questo percorso per aiutarli insieme alle loro famiglie per vivere in sicurezza nel Regno Unito".

DUE TERZI DEI TEDESCHI TEMONO ONDATA PROFUGHI COME IN 2015

Quasi due terzi dei tedeschi (il 62,9 per cento) temono l'arrivo di una ondata di profughi simile a quella del 2015, in seguito all'arrivo dei Talebani a Kabul, emerge da un sondaggio dell'istituto Civey pubblicato dal Augsburger Allgemeine. Quasi un terzo (il 30 per cento) la pensa diversamente. Fra chi teme una situazione paragonabile a quella di sei anni fa, innescata dalla guerra in Siria e dalla disponibilità della Cancelliera Angela Merkel a offrire accoglienza a tutti, ci sono i sostenitori del partito dell'estrema destra dell'Afd, e i tre quarti dei sostenitori della Cdu e della Csu, oltre che dei liberali della Fdp. Fra i Verdi, solo il 38,8 per cento ha questa opinione.