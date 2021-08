Afghanistan, Onu ai Talebani: "Trattamento donne sarà linea rossa"

L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Bachelet: "Notizie di esecuzioni sommarie" di civili

"Una linea rossa fondamentale sarà il trattamento di donne e ragazze da parte dei Talebani". Lo ha dichiarato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, durante una riunione a Ginevra del Consiglio per i diritti umani Onu convocata su richiesta del Pakistan e dell'Organizzazione per la cooperazione islamica.

L'alto commissario, citando rapporti "credibili", ha denunciato che in alcune zone dell'Afghanistan alla donne sarebbe stata ridotta la libertà di movimento e alle ragazze sarebbe stato impedito di frequentare la scuola. Inoltre, ha aggiunto, i Talebani hanno represso proteste pacifiche e chiamato alle armi minori.

"Ci sono forti timori per le donne, per i giornalisti e per la nuova generazione di leader della società civile emersa negli ultimi anni", ha detto Bachelet, aggiungendo che "anche le minoranze etniche e religiose dell'Afghanistan sono a rischio di violenza e repressione, viste le precedenti gravi violazioni sotto il governo dei Talebani e le notizie di uccisioni e attacchi mirati negli ultimi mesi".

Bachelet ha rivelato di aver ricevuto notizie "credibili" di gravi abusi commessi nelle aree dell'Afghanistan sotto il controllo dei Talebani, comprese "esecuzioni sommarie" di civili e di uomini delle forze di sicurezza che avevano deposto le armi. L'alto commissario ha quindi esortato il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ad attuare "un'azione coraggiosa e vigorosa" per monitorare la situazione dei diritti in Afghanistan.