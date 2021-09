"Devo andar via dall'albergo". Spavento in diretta per la giornalista Cecilia Sala che prima di collegarsi da Kabul riceve un allarme per via di spari che hanno colpito le finestre del suo hotel da parte dei talebani per disperdere una manifestazione di donne contro il Pakistan. La scena è andata in onda ieri nel corso di Omnibus La7.