Afghanistan, "possibili nuovi attacchi kamikaze e autobombe"

Afghanistan, fonti di intelligence degli Stati Uniti ritengono che resti imminente la possibile realizzazione di ulteriori attacchi terroristici contro l’aeroporto 'Hamid Karzai' di Kabul. In particolare, a quanto apprende l'Adnkronos, le ulteriori azioni potrebbero essere attuate utilizzando documenti falsi per entrare all’interno dello scalo ed una volta dentro i terroristi suicidi riceverebbero da altri basisti i materiali esplosivi per farsi esplodere nonché con l'ausilio di kamikaze alla guida di autobombe.