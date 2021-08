"La Ue non aprirà alcun corridoio umanitario per l'Afghanistan". E' quanto ha scritto in un tweet il premier sloveno Janez Jansa, presidente di turno dell'Unione Europea. "Non permetteremo - aggiunge - che sia ripetuto l'errore strategico del 2015: dovremo aiutare solo chi era dalla nostra parte durante l'operazione della Nato e quei Paesi che sorvegliano i confini esterni della Ue per proteggerli completamente".