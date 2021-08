Afghanistan, premier sloveno: "Ue non aprirà corridoi umanitari". Sassoli risponde

E' polemica per le parole in un tweet del premier sloveno Janez Jansa, il quale ha scritto che "la Ue non aprirà alcun corridoio umanitario per l'Afghanistan". A stretto giro la replica del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

"Non spetta al presidente di turno dire cosa farà l'Unione europea - ribatte Sassoli - Tutte le nostre istituzioni stanno lavorando per individuare le azioni di solidarietà necessarie per coloro che sono a rischio dal nuovo regime, non solo gli afghani che hanno lavorato con noi. Invitiamo il primo ministro Jansa a discutere con le istituzioni europee in modo da poter decidere i prossimi passi".