Afghanistan, protesta contro Pakistan a Kabul

Talebani sparano in aria per disperdere la manifestazione

Centinaia di persone, tra cui molte donne, hanno manifestato a Kabul scandendo slogan contro il Pakistan. Lo riferisce l'emittente afghana Tolo, secondo cui i dimostranti hanno lanciato lo slogan "Pakistan lascia l'Afghanistan", in riferimento al possibile sostegno dato da Islamabad ai Talebani, che nelle scorse settimane hanno preso il controllo del Paese. Secondo il corrispondente di Sky News Arabia, i Talebani hanno sparato in aria per disperdere la manifestazione.