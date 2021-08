Afghanistan, ritiro Nato: il parere degli esperti

La situazione in Afghanistan, il ritiro degli Usa, il ruolo della Nato. Gli esperti contattati dall'Adnkronos si soffermano su quanto sta accadendo nel Paese, mentre si avvicina la deadline del 31 agosto.

“Temo che per la Nato e per i Paesi occidentali quello dell’Afghanistan sia ormai un capitolo chiuso” afferma all'Adnkronos il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa. “Un ruolo lo potranno avere alcuni singoli Paesi che avranno la voglia e lo stomaco per dialogare con i Talebani – sottolinea – ma per la Nato il discorso è chiuso. Anche perché ci saranno tantissime altre cose di cui occuparsi che riguardano la comunità internazionale. Penso per esempio ai rapporti diplomatici fra Marocco e Algeria, che fanno aprire scenari preoccupanti” conclude Camporini.

Per il generale Mario Buscemi, ex sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito ed ex consigliere militare del presidente del Consiglio, “difficilmente ormai si potrà recuperare la situazione in Afghanistan, il problema è che il ritiro Usa non è stato organizzato in maniera adeguata, la fuga dall’aeroporto doveva essere gestita prima del ripiegamento”. “Quanto sta accadendo è una tragedia perché dopo 20 anni una parte consistente degli afghani collaborava con gli occidentali, ora possiamo solo cercare di accogliere quelli che si può – aggiunge – Certo, da parte degli americani c’è stato un approccio molto semplicistico: il fatto che l’esercito afghano non avrebbe tenuto e non avrebbe avuto alcuna voglia di combattere lo si doveva sapere da prima”. “Gli Usa sono andati via dall’Afghanistan per loro volontà e quindi – conclude il generale Buscemi - avrebbero potuto pianificare meglio il ritiro”.

"La Nato ha perso credibilità da tanto tempo, questo ritiro dall'Afghanistan è un ulteriore esempio della necessità di una rifondazione. Trump l'ha definita obsoleta, Macron in morte cerebrale, sono termini grossolani ma rendono bene l'idea della condizione attuale dell'organizzazione" dice all'Adnkronos il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare. "E' stata una sconfitta ma non sono stati 20 anni buttati al vento. Checché ne dica il presidente Biden non eravamo lì solo per sconfiggere il terrorismo ma per un'opera di state building, già il nome della missione 'Resolute Support Mission' dice molto. In questo contesto è stato intrapreso un percorso di sollecitazione per la società afghana al fine di stimolare una crescita. Molto in questo senso è stato fatto, basta interrogare le Ong sui cambiamenti avvenuti nel settore scolastico e sanitario da ieri a oggi".