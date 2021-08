Afghanistan, Salvini: "Rischio terrorismo e immigrazione, aveva ragione Fallaci"

"Occhio che il rischio terrorismo con i talebani a Kabul a tagliare teste ce lo abbiamo in casa nostra, mi chiedo perché l'Occidente sia vigliaccamente scappato". Lo dice Matteo Salvini a Cardinale, in provincia di Catanzaro, nella giornata che segna la svolta definitiva in Afghanistan, con il paese controllato dai talebani.

Il leader della Lega ribadisce i concetti anche su Twitter. "A Kabul, dopo la vigliacca fuga dei Paesi Occidentali, torna a sventolare la bandiera dei tagliagole islamici e degli assassini talebani. Terrorismo, violenze, paura e immigrazione clandestina all’orizzonte, quanto aveva ragione Oriana Fallaci!", scrive.