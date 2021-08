Afghanistan, spari ad aereo italiano: la pilota evita colpi

Spari contro un aereo italiano con giornalisti e 98 civili a bordo. Lo racconta in diretta da Sky la giornalista sul C-130 della nostra Aeronautica militare. "I talebani hanno tentato di colpirlo con mitragliatrici pesanti - ha detto - la pilota ha reagito prontamente e ha attuato le manovre per evitare di essere colpiti a pochi minuti dal decollo dall'aeroporto di Kabul. Attimi di panico a bordo, ormai a 4mila piedi dal suolo, per le manovre diversive".

“Durante il decollo dall’aeroporto di Kabul è stato aperto il fuoco contro un veicolo della nostra Aeronautica militare" ha twittato Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato. "Il vero volto dei talebani emerge giorno dopo giorno. C’è ancora qualcuno che pensa si debba cercare il dialogo con loro?”.