Afghanistan, talebani: "Abbiamo perdonato tutti, non minacceremo alcun paese"

Le parole del portavoce, Zabihullah Mujahid, nella prima conferenza stampa dopo la presa di Kabul: "Momento orgoglio per intera nazione, non discrimineremo le donne"

"I Talebani hanno perdonato tutti, sulla base di ordini dei loro leader, e non nutrono inimicizia nei confronti di nessuno". Lo ha affermato il portavoce, Zabihullah Mujahid, in una conferenza stampa, secondo quanto riporta Tolo Tv. "Dopo 20 anni di lotta - ha aggiunto - abbiamo liberato il paese ed espulso gli stranieri. E' un momento di orgoglio per l'intera nazione e non vogliamo combattimenti". Il portavoce ha poi assicurato "a tutti i paesi del mondo" che "l'emirato islamico dell'Afghanistan non sarà una minaccia per nessun paese" e che "la sicurezza delle ambasciate straniere è importante e sarà garantita".

Il nuovo governo non intende inoltre discriminare le donne. "Siamo impegnati a rispettare i diritti delle donne sotto il sistema della Sharia. Lavoreranno fianco a fianco con noi - ha aggiunto Mujahid - vogliamo assicurare alla comunità internazionale che non vi saranno discriminazioni, che nessuno sarà in pericolo". "Non vogliamo avere nessun problema con la comunità internazionale", ha detto ancora.