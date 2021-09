Afghanistan, talebani annunciano ministri governo: mullah Hassan è premier

I talebani hanno annunciato i ministri del nuovo governo ad interim. L'incarico di primo ministro è stato affidato al Mullah Muhammad Hassan, come ha spiegato in conferenza stampa il portavoce Zabihullah Mujahid.

Il Mullah Abdul Ghani Baradar sarà vice primo ministro, mentre Sirajuddin Haqqani è stato scelto come ministro degli Interni. E' il figlio di Jalaluddin Haqqani, tra i protagonisti della resistenza antisovietica, morto tre anni fa, e capo della rete Haqqani ritenuta legata ad al-Qaeda, responsabile in passato di sanguinosi attentati in Afghanistan. Era tra i 'papabili' per la successione a Mansour.

Il mullah Mohammad Yaqoob sarà il ministro della Difesa. Yaqoob è figlio del mullah Omar. Già capo della potente "commissione militare" dei talebani, negli anni passati ha fatto parlare di sé quando si rifiutò di giurare fedeltà al mullah Mansour.