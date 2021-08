Kabul, talebani celebrano ritiro Usa: "Vittoria di tutti noi"

I Talebani sono entrati simbolicamente nella mattinata di oggi all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan, per celebrare il ritiro degli ultimi militari americani. Tra i Talebani presenti allo scalo aeroportuale anche il portavoce Zabihullah Mujahid, che ha tenuto una conferenza stampa. "Questa vittoria appartiene a tutti noi - ha dichiarato -, l'Emirato islamico è una nazione libera e sovrana". E ha aggiunto: "Vogliamo avere buoni rapporti con gli Stati Uniti e con il mondo intero. Apriremo a relazioni diplomatiche con tutti". L'emittente al-Jazeera descrive "una situazione calma" a Kabul dopo il pieno ritiro Usa e dopo la notte di festa.

"Nessuno potrà utilizzare l'Afghanistan per lanciare attacchi contro altri Paesi e distruggere la pace", ha dichiarato ancora Mujahid. "Ora l'autorità è in mano agli afghani - ha proseguito - formeremo un governo islamico e garantiremo la sicurezza"

Blinken: "Nuovo capitolo, talebani rispettino accordi"

"Il lavoro dell'America in Afghanistan continua. Abbiamo un piano per il futuro e lo stiamo mettendo in atto". Lo ha scritto su Twitter il Segretario di Stato americano Antony Blinken, annunciando lo spostamento della sede diplomatica di Washington da Kabul a Doha. "I voli militari statunitensi sono terminati e le nostre truppe hanno lasciato l'Afghanistan. E' iniziato un nuovo capitolo dell'impegno americano con l'Afghanistan. E' quello in cui condurremo con la nostra diplomazia", ha dichiarato Blinken.

"Esigeremo che i Talebani rispettino il loro impegno sulla libertà di movimento per i cittadini stranieri, i titolari di visto e gli afghani a rischio. La posizione internazionale su questo è forte e rimarrà forte", ha proseguito Blinken. "Continuiamo a onorare tutti quegli uomini e donne coraggiosi, degli Stati Uniti e di molti altri paesi, che hanno rischiato o sacrificato le loro vite come parte di questa lunga missione in Afghanistan, fino ad oggi", ha concluso.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlerà questo pomeriggio alla nazione sugli ultimi sviluppi nel Paese e sul piano Usa per il futuro. Lo ha reso noto la Casa Bianca.

Soldati Usa: distrutti blindati e demilitarizzato area prima di ritiro

I soldati americani hanno intanto distrutto blindati e reso inutilizzabili velivoli militari prima di ritirarsi completamente dall'Afghanistan, "demilitarizzando l'area" dell'aeroporto. Lo ha spiegato il generale Kenneth McKenzie, spiegando che le truppe hanno "demilitarizzato" 73 aerei, 70 veicoli tattici corazzati e 27 Humvee in modo che non venissero utilizzati dai Talebani. "Quei velivoli non voleranno mai più. Non potranno mai essere gestiti da nessuno", ha detto McKenzie.

Un video pubblicato dal Los Angeles Times aveva mostrato i Talebani entrare in un hangar dell'aeroporto di Kabul e ispezionare gli aerei statunitensi. Gli Stati Uniti hanno anche disabilitato il loro sistema di difesa missilistico ad alta tecnologia, ha aggiunto il generale.