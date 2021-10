Afghanistan: talebani, 'garantiremo sicurezza missione diplomatica Ue'

I talebani hanno accolto positivamente la notizia, riportata dal Financial Times, secondo cui l'Unione Europea intende aprire una sua missione diplomatica in Afghanistan entro un mese. Il ritorno di una missione dell'Ue in Afghanistan "è un passo positivo e sensato che accogliamo con favore. Così come è garantita la sicurezza delle altre ambasciate a Kabul, sarà garantita anche la sicurezza dell'ambasciata e del personale dell'Ue", ha twittato Abdul Qahar Balkhi, portavoce del ministero degli Esteri afghano.

Secondo il quotidiano finanziario britannico, Bruxelles ha inviato il mese scorso una missione esplorativa in Afghanistan per valutare la fattibilità del ritorno dei diplomatici a Kabul. Nell'ultimo mese, prosegue il Financial Times, l'Ue ha cercato di raggiungere un accordo con i Talebani per la sicurezza della sede, ma ha dovuto accettare con riluttanza che l'edificio sarà sorvegliato solo dalle forze di sicurezza talebane.