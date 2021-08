Afghanistan, "talebani permetteranno evacuazioni oltre 31 agosto"

Afghanistan ed evacuazioni, oggi sarebbero arrivate delle rassicurazioni da parte dei talebani. Oltre un centinaio di governi di tutto il mondo hanno confermato in una dichiarazione congiunta di aver ricevuto assicurazioni dai Talebani che i cittadini afghani che desiderano lasciare il loro Paese potranno farlo in sicurezza oltre il 31 agosto, termine per il ritiro delle truppe internazionali e delle loro operazioni di evacuazione. Lo ha riferito una nota della Casa Bianca, nella quale tuttavia non si fa esplicito riferimento a una data.

"Siamo tutti impegnati a garantire che i nostri cittadini, dipendenti, nonché gli afghani che hanno lavorato con noi e coloro che sono a rischio possano continuare a viaggiare liberamente verso destinazioni al di fuori dell'Afghanistan", si legge nella nota, firmata tra gli altri anche da Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia.

"Abbiamo ricevuto garanzie dai Talebani che tutti i cittadini stranieri e qualsiasi cittadino afghano con autorizzazione di viaggio dai nostri Paesi potranno recarsi in modo sicuro e ordinato ai punti di partenza e recarsi fuori dal Paese".

"Continueremo a rilasciare documenti di viaggio agli afghani designati e abbiamo la chiara aspettativa e l'impegno da parte dei Talebani che possano viaggiare nei nostri rispettivi paesi", sottolinea la nota, prima di concludere che i firmatari "prendono atto delle dichiarazioni pubbliche dei Talebani che confermano questa intesa".