Afghanistan, veto Talebani a donne che lavorano per Onu: mondo condanna

Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oic) condannano il veto talebano contro le afghane che lavorano per le agenzie delle Nazioni Unite in Afghanistan. L'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, ha espresso "profondo shock" per la decisione, che Bruxelles ha denunciato come un nuovo atto di discriminazione che "aggrava ulteriormente la situazione di donne e ragazze in Afghanistan e costituisce una violazione dei diritti umani”.