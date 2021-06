Afghanistan, volo militare per Herat con giornalisti a bordo bloccato a Dammam

Il Boeing, dopo la sosta forzata di 3 ore, ha ripreso il viaggio per Herat. La cerimonia di ammaina bandiera nell’hangar dell’aeroporto è iniziata con un minuto di silenzio per i caduti

(dall'inviata Silvia Mancinelli)

Il Boeing 767 dell’Aeronautica Militare con 40 giornalisti a bordo diretti da Pratica di Mare a Herat per la cerimonia di ammaina bandiera è stato bloccato per tre ore nell’aeroporto di Dammam, in Arabia Saudita. Nonostante il piano di volo già accordato, al comandante è stato impedito il sorvolo sui cieli degli Emirati Arabi. Il Boeing, dopo la sosta forzata, ha ripreso il viaggio per Herat.

La cerimonia di ammaina bandiera nell’hangar dell’aeroporto è iniziata con un minuto di silenzio per i caduti in Afghanistan. Arrivati il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che si è scusato con i giornalisti per l’inconveniente del blocco del volo militare a Dammam, il Capo di Stato Maggiore della Difesa il generale Enzo Vecciarelli, il comandante del Coi (Comando Operativo di vertice Interforze) il generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, il comandante della Brigata Folgore il generale Beniamino Vergori e il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valore militare.