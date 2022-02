Agenda 2030, al via II edizione scuola per amministratori locali di Asvis e Cinsedo

Inizia domani, venerdì 18 febbraio, la seconda edizione della scuola per formare i funzionari e i rappresentanti di Regioni e Province autonome a realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030. Il corso è organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis) con il Centro interregionale di studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo), insieme alla Rete delle università per lo sviluppo sostenibile (Rus) e alla Scuola nazionale di amministrazione (Sna).

Con un approccio interdisciplinare e sistemico, la scuola offre ai partecipanti la possibilità di approfondire le interconnessioni esistenti tra le tre dimensioni della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica, e di acquisire maggiore consapevolezza circa l’importante ruolo che gli enti locali sono chiamati a svolgere nell’ottica di 'territorializzare' l’Agenda 2030 dell’Onu.