La premier Giorgia Meloni è attesa Martedì 15 ottobre prima al Senato, ore 9,30, e poi alla Camera dei Deputati, ore 15, per le sue Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024. Sempre martedì, alle 20, è in agenda la riunione del Consiglio dei ministri che dovrà esaminare la manovra economica. Mercoledì 16 ottobre, ore 15:30 a Bruxelles, in programma il Vertice UE-Consiglio di cooperazione del Golfo. Giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, Consiglio europeo.