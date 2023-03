Agenzia cybersicurezza, Frattasi nominato dg: "Nuova sfida importante per futuro del Paese"

Il Consiglio dei ministri riunito a Cutro, a quando apprende l'Adnkronos, ha nominato Bruno Frattasi, attuale prefetto di Roma, nuovo direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) al posto dei dimissionario Roberto Baldoni.

"Sono onorato di questo incarico e ringrazio il governo per la fiducia che ha rivolto in me, la presidente Meloni, il sottosegretario Mantovano, e i ministri delle amministrazioni che fanno parte del Perimetro della Sicurezza cibernetica del Paese - afferma all'Adnkronos Frattasi riguardo al nuovo incarico - Da lunedì sarò a capo di questa Agenzia e inizierò una nuova sfida importante, interessante, che riguarda il futuro di questo Paese, ma non solo di questo Paese perché in un mondo interconnesso e globale la cybersicurezza non si ferma ai confini della nostra Italia". "So che c'è una buona squadra in Acn, formata da tante validissime professionalità e aspetto di lavorare con loro il prima possibile", continua Frattasi spiegando di non aver avuto modo di sentire l'ex dg Roberto Baldoni ma sottolinea: "Lo conosco da molto tempo, so il suo valore, lo ringrazio per quello che ha fatto".

Frattasi, 67 anni, è nato a Napoli. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli "Federico Il". Entrato in amministrazione nel 1981, è stato nominato prefetto nel 2005. Numerosi gli incarichi ricoperti, come quello di prefetto di Latina, capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, capo dell'Ufficio legislativo e capo di gabinetto del ministro dell'Interno. A novembre scorso è diventato prefetto di Roma. Ora il nuovo incarico che segna l'inizio del 'dopo Baldoni', al vertice dell'Agenzia.

“È una scelta che compete al governo. Vorrei però esprimere il mio ringraziamento al professor Baldoni per la competenza e la professionalità con cui ha contribuito a far nascere e sviluppare l’Acn. Al prefetto Frattasi formulo i miei migliori auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo a cui è stato chiamato", commenta all'Adnkronos il deputato Pd e presidente del Copasir Lorenzo Guerini aggiungendo: "Lo inviteremo presto al Copasir per ascoltare la linea di azione che intenderà dare all’Agenzia”.

Il deputato di Azione-Italia Viva e segretario del Copasir Ettore Rosato sottolinea: "Scelta di qualità, di una persona che conosce la pubblica amministrazione e che si è dimostrato sempre un capace servitore delle istituzioni. Avrà un gran lavoro da fare". Il senatore Pd e membro del Copasir, Enrico Borghi, osserva: "Prendo atto che la presidente del consiglio ha esercitato le prerogative disposte dalla legge nei confronti di figure di così alta fiducia e apicalita', esprimo un ringraziamento a Baldoni e auguro il miglior lavoro al prefetto Frattasi in considerazione dell'importanza, della delicatezza del ruolo e dell'attività dell'Agenzia che non può in alcun modo essere inficiata da problemi legati alla governance".