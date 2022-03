Agenzia Entrate, al via servizio di appuntamento telefonico nel Lazio

Al via il servizio di prenotazione per dialogare con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate in merito ad avvisi di accertamento o di rettifica, atti impositivi e di recupero, inviti, questionari e processi verbali di constatazione. Il progetto pilota, oggi avviato in fase sperimentale in 38 Direzioni provinciali, prende il via anche nel Lazio e in particolare nelle Direzioni provinciali I e III di Roma. Lo comunica una nota. Il servizio, pensato per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei cittadini, va ad aggiungersi a quello, operativo in tutta Italia dallo scorso 28 febbraio, che già permette di ricevere assistenza in videochiamata, senza dunque doversi recare fisicamente allo sportello, relativamente a rimborsi, dichiarazioni dei redditi, contratti di locazione e tessera sanitaria.

E' possibile prenotare il proprio appuntamento telefonico con un funzionario del fisco scegliendo la data e l’orario sul sito dell’Agenzia: basta collegarsi al sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Prenota un appuntamento” e selezionare il servizio “Controlli”. È inoltre sempre possibile fissare un appuntamento tramite l’app dell’Agenzia oppure attraverso il call center, chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o lo 0696668907 da cellulare (costo in base al proprio piano tariffario).

La chiamata può essere prenotata per accertamenti e rettifiche relative a imposte dirette, Iva e Irap, per gli atti impositivi relativi ad altre imposte/tributi/importi (anche atti di recupero) e con riguardo ai questionari, agli inviti e ai processi verbali di constatazione. Nei casi in cui l’ufficio abbia già fissato un appuntamento con modalità tradizionale, il servizio potrà comunque essere attivato per gli incontri successivi; infine, anche se il contribuente ha già presentato richiesta per l’accertamento con adesione, potrà essere contattato per fissare in videochiamata un appuntamento per il contraddittorio. In questi casi sarà l’ufficio stesso a comunicare al contribuente data e ora dell’appuntamento.