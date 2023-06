Agenzia spaziale saudita: Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni tornano in patria dopo una storica missione scientifica nello spazio

RIYADH, Arabia Saudita, 16 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Gli astronauti Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni sono arrivati oggi in Arabia Saudita tra festeggiamenti e un benvenuto ufficiale a casa. Hanno portato a termine con successo la storica missione scientifica del Paese nello spazio a bordo della ISS. Hanno terminato la quarantena e condotto tutti i test medici necessari per valutare gli effetti della microgravità sul corpo umano.

S.E. Al Swaha (Ministro delle Comunicazioni, dello Spazio e della Tecnologia) e S.E. Al Tamimi (governatore della Commissione per le comunicazioni, lo spazio e la tecnologia del Regno dell'Arabia Saudita) ha accolto gli astronauti sauditi all'aeroporto internazionale King Khalid. Rayyanah e Ali sono tornati in patria con i risultati di 14 esperimenti scientifici pionieristici condotti sulla ISS, che contribuiranno alla scienza a livello globale e miglioreranno la posizione del Regno nel campo dell'esplorazione spaziale, ispirando le generazioni future.

Tre degli esperimenti erano esperimenti di sensibilizzazione educativa che hanno coinvolto 12.000 studenti sauditi sul campo in 47 diverse località del Regno attraverso una trasmissione in diretta. Un team di scienziati e ricercatori sauditi riceverà i 92 risultati dei 14 esperimenti.

L'Agenzia spaziale saudita (SSA) si è congratulata con Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni per il loro ritorno in patria e ha elogiato i loro risultati. I due astronauti sono ora un esempio da seguire per la prossima generazione saudita, e hanno stabilito il ritmo per la crescita e lo sviluppo della posizione della nazione nel settore spaziale. I risultati scientifici globali del viaggio saranno ricordati come un momento storico di orgoglio nazionale e una pietra miliare che non sarebbe stata possibile senza il sostegno del Principe Ereditario, Primo Ministro e Presidente del Consiglio Supremo dello Spazio, grazie al quale il Regno ha messo piede nel regno dello spazio.

La SSA ha sottolineato l'importanza della missione spaziale degli astronauti e del programma astronautico, entrambi ora fonte di ispirazione per la futura generazione del Regno e per tutto il mondo arabo. Con Rayyanah Barnawi prima donna araba a volare nello spazio, il Regno dell'Arabia Saudita è ora uno dei pochi Paesi ad aver avuto due astronauti della stessa nazionalità contemporaneamente a bordo della ISS.

I due astronauti sauditi, Rayyanah Barnawi e Ali AlQarni, e l'equipaggio della missione spaziale AX2 sono tornati a terra il 31, quando la loro navicella spaziale è precipitata nell'Oceano Atlantico.

Note per i redattori

Informazioni sull'Agenzia spaziale saudita (SSA):

L'Agenzia spaziale saudita è stata istituita per ordine reale nel dicembre 2018 (Rabi II 1440). Questo passo coraggioso è al servizio di un futuro innovativo che guarda alle più recenti tecnologie e opportunità dell'industria spaziale saudita.

Con il Regno che si muove verso una qualità di vita progressiva, SSA dimostra la visione allineata di creare ambienti migliori e sicuri per i suoi cittadini, consentendo al tempo stesso prospettive di invenzioni economiche e monetarie redditizie.

L'SSA si è prefissata di creare obiettivi primari che servano gli interessi della sicurezza nazionale contro i rischi legati allo spazio e incoraggino la crescita e l'avanzamento cumulativi.

https://saudispace.gov.sa/en/about-us/

