Agevolazioni Fiscali Rischio Zero: il Bestseller di ECOCRED su come usufruire dei Bonus per la casa

Milano, 9 dicembre 2022 –Realizzare lavori di ristrutturazione o interventi edili, antisismici e di efficientamento energetico, usufruendo dei bonus statali e senza il rischio di incorrere in problemi burocratici, è indubbiamente il sogno di chiunque. Quello che molti non sanno è che la tecnologia oggi ci dà una mano. Esiste infatti una piattaforma, denominata CreditRun, capace di semplificare e velocizzare le varie procedure di cessione del credito.

Per tutti coloro che desiderano usufruire del Bonus 110% o dello sconto in fattura, ma non sanno da che parte iniziare, esce oggi il libro di ECOCRED “AGEVOLAZIONI FISCALI RISCHIO ZERO. Come usufruire delle agevolazioni fiscali, dalla cessione del credito allo sconto in fattura, attraverso la rivoluzionaria piattaforma CreditRun di Ecocred”(Bruno Editore). Al suo interno, il team di autori condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per usufruire al meglio di tutte le agevolazioni fiscali attuali in maniera pratica ed efficace.

“Il nostro libro è una guida rivolta tanto agli esperti del settore quanto a coloro che desiderano approfondire l’argomento legato ai bonus fiscali. L’obiettivo è quello di aiutare i lettori a comprendere meglio come usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi Superbonus 110% e/o bonus minori” afferma Daniela Lini, co-autrice del libro. “Con la nostra piattaforma CreditRun, usufruire delle agevolazioni fiscali senza paura dei continui mutamenti delle norme, non sarà più un problema” aggiunge Davide Alfano, co-autore del libro.

Secondo gli autori, usufruire delle detrazioni in campo edilizio è una cosa alla portata di tutti. Grazie alla società Ecocred e al proprio portale CreditRun, il lettore non avrà più incertezze sull’iter da seguire per realizzare correttamente l’intervento richiesto.

“I quattro autori non sono semplici professionisti, bensì veri e propri esperti di settore che hanno pensato bene di scrivere un libro su questo argomento, tanto interessante quanto pieno di insidie. Un esempio? Il Superbonus 110% che ancora oggi continua a far parlare tanto di sé” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando di un libro rivolto a tutti coloro che desiderano realizzare interventi edili che beneficiano delle detrazioni fiscali, senza incertezze sulle procedure da seguire”.

“Abbiamo deciso di affidarci a Giacomo Bruno per la sua grande capacità di massimizzare la portata mediatica dei libri dei propri scrittori” aggiunge Davide Trotti, co-autore del libro. “La Bruno Editore accompagna con serietà e professionalità l’autore nella stesura del libro, curandone tutti gli aspetti, dallo stile di scrittura allo sviluppo della migliore strategia di marketing da implementare”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:http://bit.ly/3GcJiZY

Davide Alfano è un imprenditore al timone dell’azienda edile di famiglia che, grazie a lui, ha generato importanti successi nel settore del risparmio energetico. Nel corso del tempo ha intrapreso ulteriori iniziative di successo, dando vita a studi di progettazione architettonica e consulenza a 360° nel settore immobiliare.

Davide Trotti è un commercialista e revisore legale con esperienza in problematiche di natura tributaria, relative alle agevolazioni fiscali generate dagli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia.

Daniela Lini è un avvocato esperto in consulenza legale sulla realizzazione di interventi edilizi che beneficiano di detrazioni fiscali e sulla cessione del credito. È inoltre specializzata in contrattualistica e adempimenti amministrativi e tecnici.

Biagio Alfano è un imprenditore che con grande impegno e dedizione ha proseguito la tradizione familiare della Gruppo Alfano S.P.A., azienda edile nata cinquant’anni fa come impresa individuale.

Sito web:https://www.ecocredconsulting.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it