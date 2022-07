Aggiungi un tocco di nostalgia alla tua Apple Pencil

È possibile consultare lo snippet a corredo di questo annuncio facendo clic sull'immagine o sul link di seguito:

SAN DIEGO, July 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prima dell'avvento delle matite meccaniche, tutte le matite erano fatte interamente di legno; a quei tempi, per fare un test a risposta multipla si doveva utilizzare una classica matita gialla N. 2. Tenere in mano una matita di legno dà una sensazione unica, del tutto diversa rispetto alle moderne controparti. Per questo abbiamo realizzato un astuccio per l'Apple Pencil di 1a e 2a generazione, che unisce passato e presente. L'astuccio elago trasforma il tuo stilo Apple nella classica matita di legno che tutti noi eravamo abituati a usare.

Per chi non conosce elago, è un'azienda affermata che opera da San Diego (California) dal 2002. Questa azienda di design crea oggetti utili e belli. I suoi designer sviluppano prodotti che loro stessi amerebbero usare. In questo modo, hanno la certezza che anche i clienti se ne innamoreranno.

L'astuccio viene prodotto in due versioni, una per ciascuna generazione di Apple Pencil. Entrambe le versioni sono realizzate in silicone non riciclato, per garantire la massima durata del prodotto. Il silicone è un materiale straordinario, che garantisce una presa eccellente e protegge il tuo stilo da graffi e cadute; perfetto per l'uso quotidiano! La sagoma dell'astuccio ricorda quella delle classiche matite in legno e rende questo prodotto ergonomico e ideale anche per l'uso prolungato. Ricaricare lo stilo non è un problema, tuttavia è necessario prestare attenzione quando si installa l'astuccio per la linea di 2a generazione; le istruzioni di installazione dettagliate sono reperibili online. Per la linea di 2a generazione sono già disponibili vari colori e modelli di collaborazione, mentre per la linea di 1a generazione a breve si aggiungeranno nuovi colori. Aggiungi un tocco di nostalgia e rendi ancora più piacevole lavorare con la tua Apple Pencil.

elago è prima di tutto un'azienda di design. Il suo motto è “semplice raffinatezza” perché creiamo prodotti utili e belli. Tutti i progetti che realizza vengono creati interamente in loco, quindi i prodotti finiti sono curati nei minimi dettagli e funzionano perfettamente.elago ha iniziato l'attività a San Diego, California, nel 2002 ed è stata insignita di numerosi premi internazionali di design, tra cui Spark e Red Dot.

